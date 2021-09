Um motociclista em alta velocidade atropelou uma mulher que tentava atravessar a MG-050 na noite de sexta-feira (24) e ambos morreram. O acidente aconteceu na altura do km 57, em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada por volta de 22h50 para atender a uma ocorrência de atropelamento na rodovia. Ao chegarem ao local, os militares constataram que tanto o motociclista quanto a mulher já estavam sem vida.

Os corpos foram encontrados na faixa da esquerda da rodovia e a aproximadamente 100 metros da moto, uma Honda CB 1000 cilindradas. O acidente aconteceu no sentido Juatuba – Mateus Leme.

Uma testemunha que mora próximo ao local do acidente relatou aos policiais que viu o acidente pela janela de sua casa. Ele descreveu que a mulher apresentava sinais de embriaguez e tentava atravessar a rodovia, quando a motocicleta em alta velocidade vinha pela pista da esquerda.

Ainda segundo a testemunha, o motociclista teria avistado a pedestre e piscou os faróis sinalizando para ela. Em seguida, ele teria mudado para a faixa da direita para que a mulher continuasse a travessia. No entanto, a vítima deve ter se assustado, recuou e tentou voltar para o acostamento, quando houve o acidente.

O companheiro da pedestre esteve no local da batida, reconheceu o corpo e disse que ela era alcoólatra e que, provavelmente, estava sob efeito de bebida. Uma irmã do motociclista também compareceu ao local com uma amiga, mas estava em estado de choque e não conseguiu descer do veículo para ver o corpo do irmão.

A perícia compareceu ao local e, após os trabalhos, os corpos foram removidos. Por causa do acidente, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) isolou o local e precisou desviar o tráfego para via marginal.

A PM informou ainda que o condutor da motocicleta estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e que, próximo ao local do acidente, havia uma travessia subterrânea para pedestres.