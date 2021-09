Um homem suspeito de torturar três crianças – uma menina de três anos e dois meninos de cinco e seis anos respectivamente – foi preso na última sexta-feira (24) pela Polícia Civil em Riachinho, no norte de Minas. Já o crime aconteceu em Bonfinópolis de Minas, na região Noroeste do Estado.

Segundo a delegada Fabiana Barreto Nascimento, a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos na manhã do dia 22, um dia após a mãe das crianças ter morrido em um hospital local por ingestão de medicamentos.

“Uma tia das crianças deslocou até a residência das mesmas, onde constatou que as crianças encontravam-se sozinhas e estavam muito machucadas. A tia das crianças as apresentou ao conselho tutelar local que repassou as informações para a Polícia Civil, já na manhã do dia 22”, disse a delegada.

A Polícia Civil então iniciou uma investigação e, após a confirmação de que o agressor seria o padrasto das crianças, a 4ª Delegacia de Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

Ele foi preso durante uma operação da Civil, com o apoio da Polícia Militar. O padrasto das crianças foi encontrado no município de Riachinho, no Norte do Estado. “Ele estava pronto para empreender fuga”, comentou a delegada.

O suspeito foi encaminhado para ao sistema prisional.