Em quase 40 anos de estrada, Paulo Ricardo já se apresentou nos mais diversos palcos, incluindo os de grandes festivais, como o Rock in Rio. Apesar da vasta experiência, o cantor e compositor, que completou 59 anos na última quinta-feira (23), define a apresentação que fará neste sábado (25) à noite, em Belo Horizonte, como “uma primeira vez em muitos sentidos”. “É a primeira vez que eu me apresento em um teatro tocando violão e cantando as minhas músicas”, explicou ele, que traz para o palco do Grande Teatro do Palácio das Artes o show inédito “Voz e Violão”, com homenagem a Milton Nascimento e à música mineira. Esta será, também, a estreia solo do cantor no mais famoso teatro da capital.

O espetáculo “Voz e Violão” traz Paulo Ricardo interpretando os sucessos da carreira em um show acústico e intimista. Nele, o artista troca o baixo pelo violão. “Eu passei 35 anos da minha carreira só tocando baixo, sempre com uma banda poderosa do meu lado”, afirmou ele, que fez parte do grupo de pop rock RPM.

“Eu sempre toquei um violãozinho de compositor, em casa, para amigos. Nunca me ocorreu me apresentar profissionalmente no violão porque eu sempre tive grandes guitarristas comigo”, comentou Paulo, que não estará sozinho no palco – ele será acompanhado do músico Ícaro Scagliusi, também no violão.

Pandemia

A ideia do espetáculo, segundo Paulo Ricardo, nasceu durante a pandemia. Ele relembra que estava com vários shows agendados da turnê “Rádio Pirata Ao Vivo: 35 Anos” (espetáculo dirigido por Ney Matogrosso que comemora o famoso álbum lançado pelo RPM na década de 1980), no ano passado, e que foram suspensos. Recluso em casa, o cantor e compositor teve como companhia, além da família, justamente o violão.

“Eu fiquei um ano e meio sem encontrar meu baterista. E aí nós começamos a pensar em formas alternativas de poder chegar até o público, com as lives, por exemplo. Eu não tinha alternativa a não ser reler as minhas canções com o violão”, explicou.

Ele confessa que antes tinha receio de levar o próprio repertório, composto basicamente de pop rock, para uma apresentação acústica. “Eu sempre trabalhei com elementos eletrônicos”, justificou. Mas a experiência em casa, de executar canções como “Dois”, “London, London”, “Olhar 43” e “Rádio Pirata” só no violão o fez mudar de ideia.

“Eu acabei me aproximando mais de uma linguagem mais do blues e do folk, que são pais do rock”, comentou. “São canções que as pessoas conhecem muito bem, mas em versões bem diferentes, que não procuram imitar as versões originais”, garantiu ele, que já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 e celebra a retomada dos shows no país.

O artista afirma que o objetivo é viajar pelo Brasil com o novo projeto, que também deu origem a um álbum. O disco “Voz e Violão” será lançado em outubro e, além das releituras de sua carreira, trará uma canção inédita. Paulo Ricardo ainda revelou que vai conciliar o show acústico com a turnê “Rádio Pirata Ao Vivo: 35 Anos”, que voltou para a estrada recentemente.

Cantor vai homenagear a música mineira

Tocar e cantar no Grande Teatro do Palácio das Artes era um sonho antigo de Paulo. O cantor relembra que, na década de 1980, subiu ao palco do espaço, localizado na capital mineira, para “dar uma ‘canja’ em um show do Lô Borges”. Agora, ele celebra a oportunidade de trazer um espetáculo próprio para o teatro. “É um templo belíssimo da música brasileira, e eu sempre quis estar ali”, afirmou.

Além de revelar ansiedade para subir ao palco do Grande Teatro, o artista vibrou ao saber que terá na plateia uma pessoa que admira muito. “Eu soube, pelo Instagram, e fiquei muito feliz: meu queridíssimo ídolo Flávio Venturini disse que vai estar na plateia. Então, aumenta a minha responsabilidade, mas graças a Deus eu jamais vou me aventurar a tocar um teclado”, disse ele, aos risos.

A apresentação do show “Voz e Violão” na capital mineira também vai contar com uma novidade. Paulo adiantou que fará uma homenagem à música mineira e aos artistas do Estado. “Estamos preparando uma música-surpresa, e especial, para esse show em BH. É uma música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos e será uma homenagem à música mineira, que foi uma influência muito grande na minha carreira”, adiantou ele, que preferiu manter o nome da composição em segredo. Paulo afirma que a canção se encaixou tão bem no repertório do “Voz e Violão” que ela será mantida nas suas próximas apresentações.

É você, Paulo?

Apontado como um dos participantes do reality “The Masked Singer Brasil”, da Globo, Paulo Ricardo disse que foi abordado por muitas pessoas, que perguntaram se era ele quem usava a fantasia de onça-pintada, e afirmou que se divertiu muito com tudo isso. “Perguntaram muito na rua, e eu dizia que eu não podia falar porque tinha uma cláusula de confidencialidade com a Globo. Mas era brincadeira, porque não era eu”, contou Paulo. E não era mesmo. O mascarado em questão era o ator Alexandre Borges.

Serviço

O quê. Paulo Ricardo no show “Voz e Violão”

Quando. Neste sábado (25), às 21h.

Onde. Grande Teatro do Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1.537, centro, Belo Horizonte)

Quanto. A partir de R$ 90.