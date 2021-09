Rum, abacaxi e leite de coco: uma combinação que tem como base apenas três ingredientes deu origem ao coquetel Piña Colada (veja receita abaixo). E se essa bebida é a cara do Caribe, onde surgiu, ela também combina muito bem com o Brasil, quando o calor da temporada mais quente do ano, que já chegou, remete ainda mais à tropicalidade.

Veja ainda: Shake cremoso de café e banana: como fazer receita fácil no liquidificador

O drinque tradicional é ensinado aqui pelo mixologista Wallison Matos, do Bom Bar BH. “É um coquetel simples e com ingredientes de fácil acesso”, defende ele.

Veja o vídeo com a receita do coquetel Piña Colada

Leia mais: Como fazer café gelado? Veja receita refrescante com água tônica e gengibre

Piña Colada

Ingredientes

50 mL de rum branco

7 pedaços de abacaxi descascados e cortados em cubo

40 mL de leite de coco

2 colheres de chá de açúcar

Gelo a gosto



Como fazer

Em um liquidificador, coloque rum, abacaxi, leite de coco e açúcar. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, adicione gelo e bata novamente até ficar na consistência de “frozen”. Sirva em um copo alto e decorado com duas folhas da própria coroa do abacaxi.

O jornal O TEMPO publica semanalmente a série Como Fazer, com receitas deliciosas e fáceis. Você pode acompanhar no nosso portal, no canal no Youtube e no perfil no Instagram. Veja todas as receitas aqui.