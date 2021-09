Autor do gol de empate do América nos acréscimos da partida contra o Flamengo neste domingo (26), o meia Alê celebrou o momento de cinco jogos de invencibilidade da equipe na Série A e fez dedicatória à família, que viveu um drama nas últimas semanas.

“Era nosso objetivo vencer alguns desses jogos ou até os três. Sabemos que a gente vem em um crescente muito grande, que são três potências do futebol, mas a gente vem amadurecendo a cada a jogo e ganhando corpo para vencer os jogos e se distanciar cada vez mais dessa zona”, destacou o jogador, que foi titular em dois dos cinco confrontos desta sequência.

Na comemoração do gol, o meia havia destacado estar junto à sua esposa ‘nas boas e nas más’. Em entrevista ao Premiere, explicou o recado e a situação delicada que viveu com a família. “Em relação ao gol, estou muito contente. Estava amadurecendo esse gol, passou perto contra Corinthians e São Paulo, e hoje saiu. E queria dedicar em especial à minha esposa, que ficou internada por 13 dias, às pessoas que nos ajudaram, meu sogro, sogra, cunhada. Todas as pessoas que estão próximas a nós nos momentos difíceis”, disse Alê.

Em detalhes, o jogador revelou que a esposa estava com cálculo renal. “Teve que fazer um procedimento, e depois teve uma infecção sanguínea e líquido no pulmão. Então, foi uma situação que a gente nunca tinha passado, ela ficar tanto tempo longe de casa, dos meus dois filhos pequenos”, concluiu o atleta.

Alê está no América desde dezembro de 2020 e possui contrato com o clube até 2022. O jogador de 31 anos tem 88 jogos com a camisa americana, e sete gols marcados.