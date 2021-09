O comentarista da rádio Super 91,7FM, Cadu Doné, logo após a derrota do Cruzeiro para o CSA, neste domingo (26), no Independência, pela Série B, demonstrou preocupação com o momento atual do clube. Para Doné, situação do clube pode se equiparar com o que aconteceu com o tradicional Rangers, da Escócia, que teve que recomeçar da divisão mais baixa de seu país. Ouça o comentário de Cadu e entenda a avaliação do comentarista.

