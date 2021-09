Sucesso absoluto no começo dos anos 2000, quando lançou o primeiro disco da carreira, vendendo mais de 100 mil cópias só no primeiro mês, a cantora Kelly Key, hoje com 38 anos, está cansada do Brasil. Pelo menos foi isso que ela deu a entender durante uma interação com os fãs nas redes sociais, nos últimos dias. Questionada se já pensou em sair do país de uma vez por todas, a artista foi sincera.

“Sim, todos os dias! Acho que esse é o maior dilema da minha vida! Na verdade, sempre penso nisso, mas de dois anos para cá está mais forte, e parece que mais próximo de realmente acontecer”, revelou ela, que, recentemente, afirmou ter sofrido preconceito por ser bonita.

Kelly, que no ano passado ficou uma temporada em Portugal, no entanto, não disse qual seria o destino escolhido para essa mudança radical.

Nas paradas

Dona de um corpo escultural, Kelly Key tem uma vida agitada nas redes sociais – só no Instagram, ela tem mais de 8 milhões de seguidores. No entanto, a música de Kelly é inesquecível. Na última semana, por exemplo, no “TVZ”, do canal a cabo Multishow, Juliette Freire e Pocah interpretaram juntas a canção “Baba Baby”, uma das faixas mais executadas no começo dos anos 2000 e que foi imortalizada pela linda voz de Kelly Key.