Imediações da Praça João Moreira de Souza | Foto: PMMG Arquivo

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ampliou o patrulhamento urbano e intensificou as autuações por perturbação do sossego, devido a som automotivo elevado. A PMMG já abordou dezenas de condutores nos últimos dois finais de semana, com 30 autuações por infração grave.

As autuações ocorreram nos dias 18 e 19 deste mês de setembro, e também na noite do último sábado (25). De acordo com o Código Nacional de Trânsito, os condutores autuados terão de pagar R$195 e perderão 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A assessoria da Polícia Militar do 5º Pelotão PM de Capinópolis informou que intensificará ainda mais as abordagens a veículos com som automotivo, especialmente, nas imediações da Praça João Moreira de Souza e na entrada do Parque de Exposições João de Freitas Barbosa.

De acordo com dados do 5º Pelotão PM de Capinópolis, a maioria das reclamações por som alto ocorre nas mediações da Praça João Moreira de Souza, no Centro da cidade. A PMMG ressalta ainda, que, além de perturbar o sossego alheio, o som automotivo exagerado ao redor da praça central estimula a prática de outras infrações penais.

No último sábado (25), mesmo sem nenhum evento programado e ainda sob ameaça da pandemia de covid-19, a Praça João Moreira de Souza estava lotada de pessoas. Na manhã deste domingo, uma grande quantidade de lixo e garrafas quebradas estavam espalhados pelo local. A praça é um bem tombado pelo patrimônio histórico cultural.

A blitz da Polícia Militar de Capinópolis também tem o objetivo de verificar a documentação de veículos e condutores.

Norma em vigor

A Resolução Nº 624, de 19 de Outubro de 2016, que proíbe o abuso do volume de sons em automóveis está em vigor em todo o Brasil. A norma nº 624 determina a autuação do condutor que for pego com som automotivo audível pelo lado externo do veículo, com volume ou frequência que perturbe o sossego público em vias terrestres.