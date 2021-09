Após o empate com o Flamengo em 1 a 1 neste domingo (26) na Arena Independência, o América chegou ao quinto jogo de invencibilidade na Série A. Com duas vitórias, frente Athletico-PR e Ceará, e três empates, com Corinthians, São Paulo e o time carioca, o Coelho obteve aproveitamento de 60%.

Dos 15 pontos possíveis, o time de Vagner Mancini conquistou nove. Destaque para os confrontos fora de casa, em São Paulo, onde conseguiu dois empates (1 a 1 com o Corinthians e sem gols com o Tricolor Paulista). O técnico Vagner Mancini pontuou que o desempenho do time foi satisfatório e que demonstra a força do Coelho para brigar contra o rebaixamento.

“A gente talvez tenha enfrentado nesses últimos sete dias nossa pior sequência no campeonato, diante de Corinthians, São Paulo e Flamengo, que são adversários fortes e mostramos que dá para vencer e sonhar com nosso objetivo, que é a permanência. Óbvio que permanência te dá uma possibilidade boa de sonhar com a Sul-Americana, mas é importante que neste momento todo mundo veja o América em evolução, porque faltam 16 jogos”, destacou o treinador americano.

Com os resultados, o América chegou aos 24 pontos na tabela. E apesar de estar na 16ª posição, pode retornar à zona de rebaixamento; a situação depende de Juventude (17° colocado) e Grêmio (18° colocado), que têm 23 e 22 pontos, respectivamente, e jogam na tarde deste domingo contra Santos e Athletico-PR.

Invencibilidade

O América teve outras duas sequências de invencibilidade neste campeonato, quando chegou a ficar quatro jogos sem perder. A primeira delas ocorreu entre a sexta e a nona rodada, onde o Coelho empatou com Juventude e Internacional, e venceu Bahia e Santos. Na sequência foi goleado pelo Fortaleza por 4 a 0.

Depois, entre a 13ª e a 16ª rodadas, empatou com Grêmio, Atlético-GO e Chapecoense, e venceu o Fluminense. Na sequência da competição, perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino.