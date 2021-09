O Cruzeiro perdeu para o CSA por 2 a 1 de virada na tarde deste domingo (26), pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Claudinho abriu o placar ainda no primeiro tempo. Yuri e Iury balançaram a rede para os alagoanos na Arena Independência.

Esta é a primeira derrota do Cruzeiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O time atuou 11 vezes com o técnico no banco de reservas, obtendo quatro vitórias, seis empates e uma derrota apenas.

Com o resultado, a Raposa segue com 31 pontos na 13ª colocação do torneio nacional. O CSA chega a 38 pontos e ocupa a sétima posição da competição.

Jogando em casa com a presença da torcida, o Cruzeiro começou melhor e se impôs no Independência. O mandante tentou criar pelos lados do gramado e conseguiu levar perigo com Claudinho e Felipe Augusto.

Mesmo com a lesão de Lucas Ventura, substituído por Luxemburgo, os mineiros conseguiram o gol na reta final, com Claudinho, e foram para o intervalo em vantagem. O meio-campista contou com cruzamento de Matheus Pereira para estufar a rede.

O jogo mudou de cenário na volta do intervalo. Em desvantagem no placar, o CSA passou a criar mais oportunidades e levou perigo ao gol de Fábio. Logo aos cinco minutos da etapa complementar, Yuri recebeu lançamento de Gabriel, invadiu a área e tocou rasteiro para estufar a rede de Fábio.

A situação piorou aos 17 minutos do tempo final. Cristóvam fez cruzamento do lado direito do ataque e mandou na grande área, encontrando Iury Castilho, que mandou para o fundo da rede.

O Cruzeiro tentou se lançar para o ataque após sofrer a virada, mas a situação ficou ainda pior quando Rafael Sóbis recebeu cartão vermelho por reclamação. A expulsão do jogador deixou o mandante longe de conseguir um placar positivo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CSA

Motivo: 26ª rodada da Série B

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 26 de setembro de 2021 (domingo)

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão amarelo: Thiago, Matheus Pereira, Rafael Sóbis, Raúl Cáceres (Cruzeiro); Thiago Rorigues, Cristóvam (CSA)

Gol(s): Claudinho, aos 40 minutos do 1º tempo (1-0); Yuri, aos 5 minutos do 2º tempo (1-1); Iury, aos 17 minutos do 2º tempo (1-2)

CRUZEIRO: Fábio, Cáceres, Ramon, Leo Santos e Matheus Pereira, Adriano (Giovanni), Rômulo (Marco Antônio), Lucas Ventura (Ariel Cabral) e Claudinho, Felipe Augusto (Vitor Leque) e Thiago (Rafael Sóbis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CSA: Thiago Rodrigues, Cristóvam, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn (Éverton Silva), Geovane, Yuri (Silas), Gabriel (Renato Cajá), Bruno Mota, Marco Tulio (Reinaldo) e Iury (Giva). Técnico: Mozart Santos