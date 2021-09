O Cruzeiro perdeu para o CSA por 2 a 1 na tarde deste domingo (26), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em pleno estádio Independência. Com a derrota, o time fica estacionado com 31 pontos na 13ª colocação e tem apenas 0,18% de chances de conseguir o acesso para a elite do futebol nacional.

Os cálculos foram feitos pelo departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O grupo ainda aponta que chegar aos 60 pontos dá 65,055% de chances de chegar à primeira divisão.

Esta é a primeira derrota do time sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. A equipe fez 11 jogos com o técnico no banco de reservas, obtendo quatro vitórias, seis empates e um revés. Após o único resultado negativo, a equipe fica cada vez mais distante do acesso para a Série A de 2022.

O CRB é o quarto colocado da competição, com 44 pontos, 13 a mais que o Cruzeiro, que está na 13ª posição, com 31. Os mineiros tem apenas cinco a mais que o Brusque, primeiro da zona de rebaixamento da Série B do torneio nacional. Os três times já entraram em campo pela 26ª rodada da competição.

Para alcançar o cálculo do departamento de matemática, o Cruzeiro precisa de 29 pontos em 36 pontos disputados. Isso significa um aproveitamento de 80,5%. Hoje, os mineiros contam com 39,74% de rendimento.