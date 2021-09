O Cruzeiro entra em campo bastante modificado para enfrentar o CSA na tarde deste domingo (26), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ataque terá Felipe Augusto e Thiago no jogo que será disputado no Independência.

Vanderlei Luxemburgo escalou o time da seguinte forma: Fábio; Raul Cáceres, Ramon, Léo Santos e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo, Lucas Ventura, Felipe Augusto e Claudinho; Thiago.

O Cruzeiro tenta uma vitória para reduzir a diferença do G-4 da Série B para buscar o acesso à elite do futebol nacional.