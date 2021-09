Cruzeiro e CSA se enfrentam no Mineirão, na tarde deste domingo, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa busca ampliar a invencibilidade sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

A transmissão deste duelo você acompanha na rádio Super 91.7 FM, com a narração de Osvaldo Reis, o Pequetito, as reportagens de Artur Moraes, os comentários de Cadu Doné e Dimara Oliveira no comando do Show de Esporte.