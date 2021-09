Dois homens de 30 e 24 anos foram presos com 48 barras de maconha e duas porções da mesma droga na noite deste sábado (25), no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares, na região do Rio Doce. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, informações davam conta de que um carregamento de drogas estaria sendo transportado no bairro.

Com a informação, os militares se deslocaram e conseguiram interceptar a caminhonete que fazia o transporte. No veículo foram encontradas 15 barras de maconha e uma porção da mesma droga. O motorista, era o suspeito de 30 anos que acabou apontando o local para onde os entorpecentes seriam levados. O destino seria uma residência na cidade, para onde os militares se deslocaram.

Já na casa, os policiais encontraram outras 33 barras de maconha e uma porção da mesma droga. No local também estava um suspeito de 24 anos. Aos policiais ele contou que trabalhava em uma empresa de ônibus e receberia R$ 100 para enviar as drogas para São Paulo. O motorista que fazia o transporte também alegou que receberia R$ 500 pelo serviço.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Governador Valadares