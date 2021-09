Autor do gol da vitória do CSA sobre o Cruzeiro, Iury Castilho celebrou com uma atitude inustiada. O jogador do time alagoano comemorou relembrando o áudio de Thiago Neves para Zezé Perrella em 2019, quando as duas equipes empataram no Mineirão, e a Raposa ficou mais perto do rebaixamento naquele ano.

A celebração do atacante ocorreu aos 17 minutos da etapa final, quando ele marcou o segundo gol do CSA no triunfo por 2 a 1 sobre os mineiros na Arena Indepedência. Ele fez a provocação lembrando o áudio que ficou marcado como descenso do clube mineiro.

o cara do csa mandou um ~fala zezé na comemoração pic.twitter.com/lyGSpCKelZ — benzedeira fizicaᶜᵉᶜ (@cec_cabeludo) September 26, 2021

Na ocasião, Thiago Neves enviou um áudio a Zezé Perrella, gestor do clube à época, para cobrar salários e chegou a dizer que era obrigação vencer o CSA, pelo jogo do Brasileirão.

O jogador disse ao dirigente antes da partida ocorrida em 28 de novembro de 2019: “Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém tá, do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário”.

De lá para cá, os times se enfrentaram em cinco oportunidades, com quatro vitórias do CSA e um empate. Veja, abaixo, o retrospecto dos jogos entre as equipes:

Cruzeiro 0x1 CSA – 28/11/2019 – Brasileiro

CSA 3×1 Cruzeiro – 19/09/2020 – Série B

Cruzeiro 1×1 CSA – 15/12/2020 – Série B

CSA 2×1 Cruzeiro – 27/06/2021 – Série B

Cruzeiro 1 x 2 CSA – 26/09/2021 – Série B