Uma sacola com 131 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína e 15 pedras de crack foi apreendida pela Guarda Municipal de Belo Horizonte na manhã deste domingo (26) no bairro Granja de Freitas, na região Leste da capital. A droga estava escondida dentro de uma manilha de esgoto.

De acordo com informações dos guardas municipais, os agentes faziam uma ronda preventiva na região, quando foram acionados por um homem que os informou que havia um desconhecido com atitude suspeita circulando pelo bairro. Segundo o denunciante, ele teria visto o indivíduo esconder uma sacola dentro da manilha de uma galeria do bairro.

Após a denúncia, o homem guiou os guardas até o local onde o pacote havia sido escondido. Na manilha, os guardas encontraram a sacola com os entorpecentes já fracionados e prontos para serem vendidos.

Foi feito um rastreamento pelas ruas do bairro, mas nenhum suspeito com as características físicas descritas pelo denunciante foi encontrado.

A droga apreendida foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil.