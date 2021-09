Um homem de 28 anos foi morto com sete disparos de arma de fogo na noite deste sábado (25) no bairro Nova Conquista, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 34 anos, foi preso na casa dele, localizada bem em frente onde o crime ocorreu. Tanto o autor quanto a vítima possuem passagens pela polícia.

Informações registradas no boletim de ocorrência dão conta de que, Marcos Vinícius Santos, conhecido como “gordinho” e o suspeito haviam se desentendido. O autor dos disparos contou que Marcos havia ido até a casa da ex-companheira dele, discutido com a mulher e dito para as filhas dele que o pai delas seria um “cheirador de cocaína”.

Familiares da vítima relatam que após essa discussão com a mulher, Marcos retornou para casa e voltou a sair novamente. O suspeito disse que estava na rua de casa, comprando um lanche em um comércio de sanduíches, quando Marcos chegou bastante alterado no local o chamando de “noiado”. O suspeito alegou que Marcos estava em uma moto no local e tentou acertá-lo dando um golpe com o capacete. Nesse momento ela confirmou que sacou a arma e efetuou disparos contra a vítima.

O dono do estabelecimento de sanduíches confirmou a versão e disse que após ouvir os disparos, olhou para a rua e viu Marcos já caído ao chão. A Polícia Militar foi chamada. No local os militares já encontraram o homem sem vida.

Ao saberem que o autor dos disparos morava em frente ao local do crime, os policiais foram até a porta da casa. Após tocar a campainha o suspeito chegou na sacada da residência, confirmou que havia matado a vítima e disse que estaria armado. Os policiais recuaram para se protegerem, caso o suspeito efetuasse algum disparo contra as viaturas, mas o homem, segundo o boletim de ocorrência, recuou e jogou a arma da sacada na calçada da rua.

Durante levantamentos, os militares constataram que a arma utilizada no crime é de um policial do Distrito Federal que foi roubada em março de 2019. A Polícia Militar informou que a vítima tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e consumo de drogas. Já o suspeito tem passagens por tráfico de drogas e ameaça.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que o homem morreu após receber quatro tiros na cabeça, dois no ombro direito e um nas costas.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Santa Luzia.