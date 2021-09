A derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o CSA terminou com confusão na Arena Independência. O volante Adriano, da Raposa, foi em direção ao vestiário adversário para discutir com os jogadores do time visitante. A atitude do meio-campista culminou em confusão no estádio entre os atletas das duas equipes.

A decisão de Adriano fez com que os jogadores dos times trocassem empurrões e socos na região do vestiário da Arena Independência. Boa parte dos atletas entraram na confusão ocorrida no local.

O pau quebrou no final do jogo entre Cruzeiro x CSA. Polícia até jogou spray de pimenta nos jogadores. pic.twitter.com/zSbQA9WWip — Gols do Diário (@DiarioGols) September 26, 2021

As autoridades policiais e os seguranças dos dois clubes entraram em ação para evitar que a confusão se alastrasse para outros lugares do estádio.

O Cruzeiro sofreu a sua primeira derrota desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. O técnico fez a sua estreia pelo clube em 15 de agosto, diante do Brusque, fora de casa. De lá para cá, foram 11 jogos, com quatro vitórias, seis empates e uma derrota.