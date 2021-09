A equipe de produção de “A Fazenda 13”, da RecordTV, já definiu quem substituirá Fernanda Medrado, participante que desistiu do reality show na última semana. A escolhida pela emissora para ocupar a vaga foi Lary Bottino, influenciadora que ficou famosa no “De Férias com o Ex”, da MTV.

De acordo com Leo Dias, do site Metrópoles, a entrada da nova participante vai acontecer na próxima sexta-feira (1/10). No entanto, até o fechamento desta edição, a emissora do bispo não havia confirmado a informação.

Amiga de Gui Araújo, que também está no reality show rural, Lary ainda não se manifestou sobre o assunto. Nas redes sociais, ela segue publicando coisas aleatórias, que nada estão relacionadas ao programa.

Expulsão

Nego do Borel, que foi expulso de “A Fazenda 13” no sábado (25) à noite, sob a suspeita de ter estuprado a modelo Dayane Mello, também será substituído. Alguns nomes são ventilados pela imprensa especializada, mas nenhum ainda foi confirmado pela equipe do reality show rural.