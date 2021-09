“Avalio como um bom resultado. Vimos um excelente jogo de futebol, as duas equipes foram bem ofensivas ao longo da partida, se preocuparam logicamente a fazer uma boa marcação, mas o mais importante é que o espetáculo foi bem jogado porque vimos duas equipes que chegaram bem ao ataque, tiveram oportunidades. O América fez um grande jogo, teve dificuldade em alguns momentos, porque enfrentamos uma equipe altamente qualificada tecnicamente, mas sai muito satisfeito com aquilo que vi”, disse Mancini, em entrevista coletiva.

Das substituições feitas pelo treinador no segundo tempo saiu o gol de empate nos acréscimos da partida, com Alê. O treinador pontuou que alguns jogadores entraram abaixo dos demais quanto à concentração na partida, e que o resultado poderia ter sido diferente.

“Naquele momento do jogo onde a gente tomou o gol, um pouquinho mais de atenção e concentração na jogada onde o Michael sai no meio de jogadores e acaba finalizando, se tivesse ali a segurança de fazer uma falta e matar a jogada, estivéssemos falando de outro resultado”, disse o comandante, que chegou ao oitavo empate com a equipe.

Mancini destaca que o América está em evolução e que enxerga um time mais maduro e consistente, principalmente, devido ao entendimento coletivo do principal objetivo do clube na competição, que é a permanência.

“A cada dia que passa, o América está um pouquinho mais consistente. A gente elogia alguns aspectos, e lógico assim como em toda partida, também faz ajustes. Hoje tivemos um equilíbrio muito bom. O América soube se defender mesmo quando baixou as linhas, soube marcar adiantado na hora que tinha que arriscar mais. E de posse de bola também fez boas jogadas, circulou bem o jogo. Então, o entendimento do jogo, diante de uma equipe forte, foi muito bom”, concluiu.