Nascida no Espírito Santo, Adriely Pimentel tem 26 anos e trabalha como modelo profissional. Só que a última aventura dela não foi nas passarelas, mas sim em um haras, localizado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Em um cenário encantador, Dri tirou a roupa, fez a temperatura subir e posou para a capa da revista masculina “Sexy”.

“Quando surgiu o convite da ‘Sexy’, pedi sugestões de temas nas redes sociais, e meus fãs pediram muito para fazer numa pegada country. Até porque tenho isso na minha essência. Gosto do interior, do campo, de cavalos. E considerei ser um tema diferente”, explicou ela.

A revista “Sexy” com Adriely Pimentel chega às bancas em outubro, e ela garante que as fotos estão sensacionais. “Fiz com tesão, me entreguei em cada clique. Estou bem rústica e abusada. Mas fiz um ensaio sem cair na vulgaridade”, garantiu a beldade ao jornal Super Notícia.