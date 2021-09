O Módulo II do Campeonato Mineiro chega na reta final com três equipes – Villa Nova, Democrata-GV e Nacional de Muriaé – na briga pelas duas vagas para a elite do futebol estadual no ano que vem.

Nesta segunda-feira (27), Democrata e Nacional se enfrentam às 20h30, no Mamudão, em Governador Valadares, na partida que fecha a penúltima rodada do quadrangular final.

O Leão do Bonfim lidera o quadrangular, com oito pontos em cinco jogos, mas é seguido de perto pelo Democrata, com sete pontos e um jogo a menos.

Em terceiro e fora da zona de acesso, está o Nacional de Muriá, com 5 pontos, que pode empatar em pontos com o Villa Nova se vencer a partida desta segunda contra o Democrata.

Dos quatro times restantes, apenas o Tupynambás não tem mais chance de acesso. A equipe de Juiz de Fora, na Zona da Mata, empatou sem gols, neste sábado (25), com o Villa Nova, em casa.

A última rodada será realizada no próximo sábado (2), com dois jogos simultâneos, às 15h. Na ocasião, o Nacional vai receber o Tupynambás em casa, enquanto o Democrata vai até o Castor Cifuentes, em Nova Lima, enfrentar o Villa Nova.

Calendário – Módulo II do Campeonato Mineiro

Quadrangular final – Penúltima rodada

25/9 – Tupynambás 0 x 0 Villa Nova

27/9 – Democrata-GV x Nacional de Muriaé

Última Rodada

2/10 – Nacional de Muriaé x Tupynambás

2/10 – Villa Nova x Democrata-GV