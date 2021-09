Demorou, mas a ficha caiu! Depois de dizer no Instagram que estava “em casa com a família” e “feliz”, apesar de ter sido expulso de “A Fazenda 13”, nesse sábado (25), sob a suspeita de ter estuprado a modelo Dayane Mello, Nego do Borel postou, neste domingo (26), um vídeo desesperado.

“Vou acabar tirando a minha vida – não estou blefando! Estou falando isso de coração. Estou sendo taxado como bandido. Quero saber o que fiz para merecer e receber tanto ódio. Amigos que me abandonaram, mulheres que não chegam mais perto de mim. Sou ser humano”, disse o artista.

De acordo com Nego do Borel, desde o começo deste ano, quando foi acusado de agressão e assédio pela ex-noiva Duda Reis, ele vem provando a inocência, mas ninguém tem dado importância e, agora, é alvo de outra acusação grave. “Não sei mais o que faço. Falo, e minha palavra não tem importância, as pessoas não escutam. Eu dormi do lado de uma pessoa alcoolizada, eu queria ficar com ela, e ela queria ficar comigo. Depois disso, na piscina, ela fala que quer dormir comigo, a gente fica de boa. Não estou entendendo”, argumentou ele. “Vocês podem ver na filmagem que, quando ela fala ‘não’, eu vou dormir. Não faço mais nada. A gente não transa, eu não forço nada”, completou o artista.

Entenda

O suposto estupro – o caso ainda vai ser apurado criminalmente – teria acontecido após a festa de sexta-feira. No quarto, Dayane Mello e Nego do Borel, que estavam aparentemente alcoolizados, deitaram na mesma cama e, apesar dos pedidos da modelo para que ele parasse com toda e qualquer movimentação, ele não teria respeitado a solicitação. (veja aqui)