Logo após o término do jogo deste domingo (26) entre Cruzeiro e CSA, que terminou com mais uma derrota da equipe estrelada, o narrador da rádio Super 91,7FM, Osvaldo Reis, o Pequetito, desabafou, lamentando a situação crítica da equipe e também a confusão que ocorreu na porta dos vestiários do estádio Independência. Ouça.

