Após fazer pontas em videoclipes, Rafa Kalimann, ex-participante do “Big Brother Brasil 20”, da Globo, fará sua estreia como atriz em uma série. Segundo o site Notícias da TV, ela integra o elenco de “Rensga Hits”, uma produção do streaming Globoplay.

Na série, Rafa, que recentemente negou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, interpretará uma influenciadora digital e apresentadora envolvida com o universo sertanejo – sim, é uma personagem bem parecida com a ex-BBB na vida real: ela é influenciadora e já foi casada com um cantor sertanejo. A produção ainda não tem data para ser lançada.

Além de Rafa, a série “Rensga Hits” vai contar com Deborah Secco e Fabiana Karla, que serão as protagonistas da história. Alice Wegmann e Lorena Comparato também estão na produção.