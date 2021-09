O Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), recebe neste domingo (26) o duelo entre Uberlândia-MG e Joinville-SC pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na última semana que os jogos a partir desta fase da competição poderiam ter presença de público, com acesso sujeito à liberação das autoridades sanitárias locais. Os clubes, porém, deveriam comunicar até 72 horas antes do início da partida de ida se poderiam receber torcedores nos respectivos estádios. Em nota divulgada na quarta-feira passada (22), o presidente do Uberlândia, Rênio Carlos Garcia, avisou que, devido à falta de tempo hábil “para providenciar toda a documentação necessária à realização do evento dentro da estrita legalidade”, o duelo no Parque do Sabiá não teria espectadores.

A partida de volta será no próximo sábado (2), também às 16h, na Arena Joinville. O Tricolor catarinense já tem a liberação dos órgãos municipais e estaduais para receber até quatro mil torcedores no estádio. O ofício da CBF, porém, diz não ser permitido que somente um dos clubes do confronto tenha público em casa, “para garantir equilíbrio técnico”, por se tratar de uma fase eliminatória da competição. Na última quarta, em postagem no Twitter, o presidente do JEC, Charles Fischer, admitiu a probabilidade de não ter espectadores na Arena.

No Uberlândia, o técnico Chiquinho Lima não poderá contar com os volantes João Paulo e Nailson, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Mutum-MT, fora de casa, no fim de semana passado. Luanderson e Rafael Leme devem ser os substitutos. Na lateral direita, Elivelton é a opção se o titular Kellyton seguir contundido e sem condição de jogo, como já ocorreu no duelo anterior. Assim, o Alviverde do Triângulo deve atuar com Rafael Roballo; Elivelton (Kellyton), Juan Sosa, Bruno Maia e Maicon; Luanderson, Rafael Leme, Felipe Pará, Daniel Costa e Ingro; Alípio.

Do lado do Joinville, os meias Xavier (posterior da coxa) e Danilo (pubalgia) estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição. A expectativa é que o técnico Leandro Zago repita a formação que empatou por 1 a 1 com o Bangu-RJ na última semana, em casa, classificando-se nos pênaltis, com três defesas do goleiro Rafael Pascoal. A provável escalação terá Rafael Pascoal; Alison, Fernando, Helerson e Renan Castro; Naldo, Davi Lopes, Douglas Packer e Renan Oliveira; Chrystian e Paulo Victor.

Os duelos da próxima fase serão definidos conforme a classificação geral. O time de maior pontuação entre os que alcançarem as quartas de final enfrenta o oitavo, o segundo encara o sétimo e assim por diante. Neste momento, o Uberlândia possui a décima campanha entre os clubes das oitavas de final, com 27 pontos somados. O Joinville é a quinta equipe com mais pontos (30) e a única invicta na Série D.