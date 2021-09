Muitas pessoas aglomeradas e sem máscara, essa foi a cena que pode ser vista em um evento de pagode realizado no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (25). Imagens feitas por pessoas que estavam no evento revelam que as medidas sanitárias foram desrespeitadas, apesar da descrição no site de vendas do show destacar que as pessoas deveriam respeitar as regras sanitárias.

Show de pagode tem aglomeração e pessoas sem máscara em Santa Luzia. Imagens registradas no evento Vai Ter Samba BH, no Mega Space, mostram desrespeito às normas sanitárias. pic.twitter.com/uKhUam8ZEH — O Tempo (@otempo) September 26, 2021

O evento Vai Ter Samba BH contou com a apresentação da banda Sorriso Maroto e do Cantor Mumuzinho. Para o show, haviam as opções de compra de mesas para até 4 pessoas e de lounges para até 15 pessoas, mas o que é visto nas imagens é que essa divisão não foi respeitada.

Ainda no site de vendas, os produtores informaram que o evento seguiria todas as normas de segurança sanitárias e que o uso de máscara seria obrigatório. “Será obrigatório uso de máscara para entrar na arena, caso o cliente não possua a produção do evento irá disponibilizar uma descartável”, diz a descrição do evento no site.

A reportagem de OTEMPO solicitou um posicionamento da banda Sorriso Maroto e da Prefeitura de Santa Luzia e ainda tenta contato com a assessoria de imprensa do cantor Mumuzinho, além dos produtores do evento.