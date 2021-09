A torcida do Cruzeiro fez a festa antes do jogo contra o CSA, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores que foram ao Independência se reuniram nas imediações do estádio para celebrar a chegada do elenco ao local.

O Cruzeiro conta com a permissão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para contar com a presença de público em jogo disputados no município. Os jogos podem ter 30% da capacidade máxima, de acordo com as autoridades locais.

O Independência pode receber até 6.900 torcedores durante as partidas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Imagens: Fred Magno/O Tempo pic.twitter.com/2YAhZVzvj0 — O Tempo (@otempo) September 26, 2021

Ônibus do Cruzeiro é recebido com festa pela torcida na chegada ao Independência. Às 16h, time celeste encara o CSA pela Série B do Brasileirão! pic.twitter.com/f3s5ZMsTul — O Tempo (@otempo) September 26, 2021