A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 275 tabletes de maconha em um carro na BR-381, em Três Corações, no Sul de Minas neste sábado (25). Três pessoas foram presas. A droga pesava 165,5 Kg e se comercializada poderia render até R$ 358 mil aos criminosos. A apreensão ocorreu após uma perseguição policial que durou por 54 Km. A PRF informou que o motorista do veículo Hyundai HB20 branco fugiu da fiscalização que estava no Km 758 da rodovia e com isso foi montado um esquema tático para capturá-lo.

O veículo só parou porque em certo momento da perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e capotou na via. Ele estaria tentando acessar a entrada de uma propriedade particular. Dentro do carro, além do motorista também havia um casal.

O condutor do veículo contou aos agentes da PRF que a droga havia saído do Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná, na última quarta-feira (22) e seria entregue em Belo Horizonte. Já o casal afirmou que os dois haviam saído de Foz do Iguaçu com destino a Confins, na região metropolitana, mas o carro deles teria tido uma pane mecânica. Disseram que o veículo foi deixada em um posto de combustível localizado no Km 796 da BR-381 e que o motorista do Hyundai havia apenas lhe oferecido carona.

Os três foram presos e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil de Três Corações.