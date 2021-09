O abastecimento de água no bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interrompido no fim da manhã deste domingo (26). De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção se deu por conta de uma manutenção de emergência na rede de água.

A Copasa informou ainda que o abastecimento será retomado de forma gradativa, na noite deste domingo e os moradores do bairro consumam água de forma racional. “Consumir sem desperdiçar é preservar o acesso à água para todos”, disse a empresa em nota.