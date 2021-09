Vasco e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 20h, em São Januário (RJ), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas chegam embalados após a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque e tentam se aproximar do G-4. Já os goianos perderam o clássico para o Vila Nova, mas seguem na zona de acesso à Série A.

Para a partida, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, não poderá contar com Léo Matos, que cumpre suspensão após levar cartão vermelho contra o Brusque, na sexta (24). Zeca será o substituto.

A provável escalação do time carioca deve ter Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes (Andrey), Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Léo Jabá (Gabriel Pec) e Germán Cano.

Pelo lado do Goiás, o técnico Marcelo Cabo pode fazer alterações no time titular em razão do desgaste após o clássico goiano. Os desfalques ficam por conta de David Duarte e Rezende.

A tendência é que a equipe esmeraldina vá a campo com Tadeu; Apodi, Felipe Bastos, Reynaldo e Hugo; Breno, Caio e Élvis; Dieguinho, Alef Manga e Nicolas.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)