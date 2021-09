A batida entre uma carreta e um caminhão no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (27), deixou duas pessoas feridas em estado grave e presas às ferragens. O trânsito ficou totamente interrompido no local para atendimento das vítimas no sentido Vitória, mas já foi liberado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas já foram retiradas das ferragens conscientes. Eram o motorista e o passageiro de um caminhão que bateram na traseira de uma carreta. Eles foram socorridos pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros.

Estiveram no local quatro viaturas dos bombeiros e viaturas da concessionária 040, que administra a via. Uma enorme fila de veículos já se formou no local. O acidente foi próximo a trincheira da Via do Minério. A orientação é para que motoristas evitem o local.