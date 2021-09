O atacante Iury Castilho, autor do gol da vitória do CSA por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, foi alvo de injúria racial nesta segunda-feira, dia seguinte à partida ocorrida na Arena Independência. O atleta de 26 anos recebeu mensagem de um torcedor cruzeirense em que profere injúrias racistas.

O jogador publicou os xingamentos feitos pelo torcedor Thiago Henrique em seu perfil no Instagram. O cruzeirense chamou o atleta de “macaco, preto filho da p**” e enviou imagens de um macaco para o atleta.

Iury Castilho pediu para que os seus seguidores denunciassem o perfil do cruzeirense na rede social, o que aconteceu imediatamente. Torcedores do CSA fizeram campanha para que o responsável pela atitude racista fosse denunciado.

Na tarde desse domingo (26), ao fazer o gol da vitória do CSA sobre o Cruzeiro, o atacante Iury Castilho provocou o adversário relembrando um áudio de Thiago Neves, gravado em 2019. Na ocasião, o meia-atacante havia dito que era obrigação da equipe mineira vencer o adversário alagoano pelo Brasileirão em mensagem enviado ao então gestor do clube, Zezé Perrella.

o cara do csa mandou um ~fala zezé na comemoração pic.twitter.com/lyGSpCKelZ — goleiro fabio trocando soco com gás de pimentaᶜᵉᶜ (@cec_cabeludo) September 26, 2021

O áudio viralizou à época e se tornou motivo de piada. De lá para cá, o Cruzeiro enfrentou o CSA em cinco oportunidades, com quatro vitórias da equipe nordestina e um empate.

O jogador disse ao dirigente antes da partida ocorrida em 28 de novembro de 2019: “Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém tá, do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário”.

Veja, abaixo, o retrospecto dos jogos entre as equipes:

Cruzeiro 0x1 CSA – 28/11/2019 – Brasileiro

CSA 3×1 Cruzeiro – 19/09/2020 – Série B

Cruzeiro 1×1 CSA – 15/12/2020 – Série B

CSA 2×1 Cruzeiro – 27/06/2021 – Série B

Cruzeiro 1 x 2 CSA – 26/09/2021 – Série B