Os adolescentes de 14 anos moradores da cidade estão sendo convocados para a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (28). A imunização ocorrerá nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h. Estima-se que cerca de 5.000 jovens dessa idade sejam vacinados contra a doença no município.

A prefeitura amplia a vacinação para esse grupo após ter recebido a 53ª remessa do imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para menores de idade.

No dia da vacinação, os adolescentes não precisam estar acompanhados de um dos pais ou do responsável. Eles devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim é possível conferir o endereço das UBSs. Veja aqui: https://bit.ly/3C4NzcE

Segunda dose

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 continua sendo aplicada em Betim, conforme o cronograma da campanha de vacinação. Os caminhoneiros completam a segunda etapa da imunização até quarta-feira (29), no Betim Shopping. Trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e lactantes continuam recebendo a segunda dose no anexo do Cerest. A população em geral e as pessoas com comorbidades recebem a segunda dose conforme a data aprazada no cartão de vacina, nas 37 UBSs do município.

Vale lembrar que, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento de identificação com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose.

Terceira dose

Os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) receberão a dose de reforço nas próprias instituições. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde agendarão com as ILPIs os dias para a vacinação. Já as UBSs continuam disponibilizando a terceira dose para idosos com 80 anos ou mais, que receberam a Coronavac há mais de seis meses. As pessoas imunossuprimidas também podem tomar a dose de reforço no anexo do Cerest. Para receber a terceira dose é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.