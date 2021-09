A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (27) que tem feito o remanejamento de alguns dos leitos até então exclusivos para a Covid-19 para outras doenças. A medida só foi possível após o avanço da vacinação, que vem refletindo nas taxas de ocupação tanto das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) como nas enfermarias da capital mineira.

Ainda conforme o município, BH já aplicou mais de 3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, tendo atingido a importante marca de 51,8% da população residente, ou que trabalha no município, com o esquema de imunização completo, com duas doses da vacina ou dose única. O índice entre as pessoas vacinadas com a primeira dose ou dose única chega a 82.5%.

“O impacto do avanço na vacinação é refletido nas taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria Covid-19 do município. Com a tendência de queda e com os indicadores se mantendo no nível verde, a Prefeitura tem feito remanejamento dos leitos para outras doenças. Os índices permanecem em monitoramento constante e qualquer agravamento que comprometa a capacidade de atendimento da população será tratado da forma devida, sempre com o objetivo de preservar vidas”, diz o texto divulgado pela PBH.

Queda nas internações entre os mais velhos

O efeito da vacinação em massa fica ainda mais claro quando se observa os números de internações naquelas faixas etárias que já estão com o esquema vacinal completo.

Entre os belo-horizontinos de 80 anos ou mais, na primeira semana de janeiro haviam 112 internados por suspeita de infecção pelo coronavírus. Já em setembro, esse número baixo para 35 moradores internados, uma queda de 68%.

No caso das pessoas de idades entre 70 e 79 anos a queda foi ainda maior, chegando a 73%. Se em janeiro eram 156 internados nessa faixa etária, em setembro o número passou para 42. O mesmo ocorre entre 60 e 69 anos, já que, no mesmo período, o índice passou de 179 para 42 internados, uma redução de 76,5%.

“Estes resultados demonstram a eficácia da vacina e, principalmente, a importância de concluir o esquema vacinal. No caso dos idosos, já iniciamos a aplicação da dose de reforço e nossa expectativa é que com o avanço desta vacinação ocorra uma redução ainda maior no número de internados”, explica o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Vacinação de adolescentes

A PBH dá início nesta semana à vacinação de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Além disso, no mesmo período, será iniciada também a imunização de reforço e segundas doses em outras faixas etárias.

“Belo Horizonte vive um momento muito positivo com relação aos índices epidemiológicos e assistenciais. Resultado da vacinação e da contribuição da população, que além de ter aderido à campanha, mantém o uso de máscaras e de outras medidas preventivas. Isso é muito importante, pois a pandemia ainda não acabou”, finaliza o secretário.