Trabalhadores atuando na operação de tapa-buracos na Avenida Nevio Franco de Morais, no Bairro Brasília | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A operação tapa-buracos avança pelas ruas da cidade, visando garantir mais segurança e trafegabilidade das vias públicas. A ação é coordenada pela Secretaria de Obras e se intensificou, antevendo as dificuldades do tapa-buracos no período de chuva.

Nesta segunda-feira (27.set.2021), uma frente de trabalho atuou na Avenida Névio Franco de Morais, entre as Avenida 117 e 113, no Bairro Brasília.

Segundo o prefeito Cleidimar Zanotto, somente em 2021, já foram aplicadas cerca de 300 toneladas de matéria prima na operação tapa-buracos. Um investimento de aproximadamente R$300 mil reais de recursos próprios do município.

De acordo com o prefeito Cleidimar Zanotto, mesmo diante de um momento de desafios econômicos, o município investe recursos próprios para garantir mais estrutura à população. “O município investe recursos próprios na operação de reparo de vias, mostrando a importância da boa aplicação do IPTU pago pela população. Mesmo diante dos desafios econômicos, sabemos que não podemos parar”, destacou o prefeito.

Os próximos bairros que contarão com a operação tapa-buracos serão — São João, Florêncio e Campos Elíseos, entretanto, os demais bairros serão contemplados até o início do período chuvoso.