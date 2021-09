A tão aguardada chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre a tarde e a noite desta segunda-feira (27), acabou causando estragos e assustando alguns moradores. Uma série de chamados de inundações e desabamentos foram recebidos pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, várias pessoas foram resgatadas, mas duas precisaram de atendimento médico por hipotermia.

Em Contagem, o Corpo de Bombeiros registrou o desabamento de uma casa de dois pavimentos, na rua VP1, no bairro Nova Contagem. A corporação ainda não confirma se houve feridos.

Em contato com uma funcionária de uma drogaria próxima ao local, a reportagem de O TEMPO soube que, na hora do desabamento, havia uma idosa com dificuldade de lomoção na casa.

“Ela tem obesidade e não conseguia se locomover. Com isso, funcionários de comércios próximos conseguiram entrar na casa e ajudaram a retirar ela de lá. Parece que só desabou a laje, as paredes continuaram em pé”, detalha.

Ainda segundo a testemunha, a chuva foi tão forte na região que muitas lojas precisaram baixar as portas. “Caíram alguns raios e ficamos algum tempo sem luz. Na hora que desabou a casa, foi uma correria só. Mas não consegui ver muita coisa, pois a enxurrada começou a ficar muito forte, levando motos que estavam estacionadas, e resolvemos baixar as portas da loja”, completa a funcionária.

Ainda em Contagem, militares dos bombeiros se deslocaram até o bairro Retiro onde uma casa foi alagada. As informações dão conta que havia crianças no imóvel e que a água já se encontrava na altura do peito dos moradores. Felizmente, a corporação conseguiu socorrer todas as vítimas.

Mais tarde, um novo ponto de inundação foi registrado na cidade, desta vez no bairro Icaivera. Ainda de acordo com os bombeiros, a informação inicial é de que o esgoto teria se entupido ou algo reduziu o fluxo de escoamento. Com isso, uma casa já corre risco de ser inundada e os moradores não tem condição de deixar o local.

Ribeirão das Neves

Duas pessoas precisaram ser socorridas com hipotermia no bairro Neviana depois que parte do telhado de uma casa desabou. As informações recebidas pelos bombeiros davam conta que cinco moradores do imóvel conseguiram se refugiar em baixo de camas. Eles foram retirados em segurança e as duas vítimas com a temperatura corporal baixa acabaram conduzidas para o atendimento pela Unidade de Resgate.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de várias casas atingidas na região de Ribeirão das Neves, com vários moradores na chuva e, também, de grande volume de granizo. O militares seguem no município, uma vez que há preocupação principalmente com pessoas mais vulneráveis, como idosos, por conta do frio.

Betim

No bairro Icaivera, em Betim, foi registrada uma inundação na rua Marajayba, onde quatro pessoas ficaram presas dentro da residência. Segundo os moradores, a força da água estava travando a porta da casa.

Ainda em Betim, desta vez na rua Arapaguá, no bairro Santo Afonso, moradores também ficaram presos dentro de um imóvel, próximo ao Posto de Saúde do bairro.

Nas duas ocorrências, os moradores foram resgatados e colocados em segurança.

Além disso, os bombeiros registraram também que de parte de um muro, no bairro Vila Presidente Kennedy; queda de telhas no bairro Parque do Cedro; além de quedas de árvores e outras ocorrências menores relacionadas às chuvas.