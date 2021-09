Convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira, o meia Matheus Nunes confirmou nesta segunda-feira (27) que escolheu defender Portugal. O jogador do Sporting havia recusado o time brasileiro quando chamado para os jogos da seleção na Data Fifa de setembro.

“Já tomei uma decisão. Falei com ambos e depois de pensar muito cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. Tomei essa decisão e estou muito feliz”, declarou o jogador, em entrevista coletiva do Sporting.

Nunes surpreendeu duas vezes no fim de agosto. Primeiro porque foi incluído na lista de Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele era um dos estreantes daquela convocação. Mas dias depois anunciou que não se apresentaria. Na ocasião, foi especulado que ele teria desistido a pedido da família.

Nesta segunda, ele admitiu publicamente que chegou a estar em dúvida entre qual seleção defendia. E acabou optando pela portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa e vencedora da penúltima Eurocopa, em ambas liderada pelo astro Cristiano Ronaldo.

“Foi uma decisão complicada, a mais complicada da minha carreira Cheguei a Portugal com 13 anos e quando recebi o chamado do Brasil fiquei muito feliz. Por isso, acho que tomei a decisão certa”, afirmou.

O meia nasceu no Rio de Janeiro, mas nunca atuou no futebol brasileiro. Nunes tem mãe brasileira e padrasto português e foi morar em solo português aos 13 anos. Ele foi formado na base do Ericeirense, se tornou profissional pelo Estoril e defende o Sporting, atual campeão português, desde 2019. Ele ainda não foi convocado para a seleção portuguesa.