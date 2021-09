A diretoria do Cruzeiro pretende manter Vanderlei Luxemburgo para 2022. O clube trabalha com essa ideia nos bastidores. No entanto, ainda não se reuniu com o técnico para ratificar a sua permanência na próxima temporada.

O Super.FC apurou que o trabalho do comandante é bastante elogiado por dirigentes e membros do departamento de futebol. Ele será chamado para uma conversa nos próximos dias a fim de discutir a sua sequência para a temporada seguinte.

O treinador tem contrato na Toca da Raposa II até dezembro de 2022. Entretanto, tem visto a diretoria descumprir uma de suas promessas no período da contratação: a manutenção dos salários em dia.

Na tarde desse domingo, após a derrota por 2 a 1 para o CSA, o técnico disse que pretende seguir no clube para o ano seguinte.

“Tem muitas coisas acontecendo, se fala muito dentro do futebol, mas eu tinha que falar algumas coisas para você. Óbvio que quando eu vim para cá, falei de pagar os salários, como foi pago, e continuar pagando até o fim da temporada, para deixar em dia. Não está em dia, como todo mundo sabe, mas já conversei com os jogadores e vocês podem ter certeza que eu tenho um grupo que em momento algum está afrouxando por causa do salário, eles estão dentro do trabalho. Conversei com os jogadores, conversei com a diretoria, estamos indo em busca de uma solução. Eles sabem que eu estou insatisfeito no sentido de que pagamento é feito para se pagar”, afirmou.

“O empregador paga o empregado. Isso é uma coisa que é obrigação. Mas eu não vou abandonar o Cruzeiro por causa disso. Não é uma coisa que passa na minha cabeça. ‘Ah, eles não estão cumprindo, não pagaram os salários, então eu vou embora e vou deixar o Cruzeiro assim, do nada’. Não vou fazer isso”, acrescentou.