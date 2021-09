O Cruzeiro deve contar com a volta de dois jogadores para o jogo diante do Guarani, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. O zagueiro Eduardo Brock e o atacante Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão diante do CSA, estão de volta à equipe.

A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo ainda espera contar com os retornos do meio-campista Marcinho e do atacante Bruno José. Ambos estão no departamento médico e não têm previsão para retornar aos gramados. Eles ficaram fora do empate com o Vasco, em São Januário, e da derrota para o CSA, na Arena Independência.

Apesar das possíveis voltas, o Cruzeiro terá três desfalques certos. O lateral esquerdo Matheus Pereira, o volante Adriano e o atacante Rafael Sóbis estão fora de combate. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o CSA e terá que cumprir suspensão automática.

Adriano e Rafael Sóbis foram expulsos também na partida disputada nesse domingo (26) e não reúnem condições de atuar. O volante foi expulso por causa de uma confusão com o lateral direito Cristovam, enquanto o atacante recebeu vermelho por reclamação.