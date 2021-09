Com mais uma assistência na temporada, desta vez para o gol de Alê neste domingo (26), no empate do América com o Flamengo, Lucas Kal segue justificando sua titularidade. Atuando com Vagner Mancini como primeiro volante, é o garçom do time e o jogador que precisa de menos tempo em campo para participar de um gol.

Até o momento, Lucas Kal atuou em cinco jogos, sendo quatro como titular (Ceará, Athletico-PR, Corinthians e Flamengo). No quesito assistências, divide a artilharia com Anderson, Juninho Valoura, Alê e Bruno Nazário, com três cada. Na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, saíram dos pés do zagueiro os passes para os gols de Fabrício Daniel.

Lucas Kal ainda balançou na vitória americana por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena Independência, em 11 de setembro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o site de estatísticas de futebol Sofascore, o atleta deu seis passes decisivos, e precisou de apenas 89 minutos para participar de um gol. Assim, se tornou o jogador do América que menos precisa de minutos para participar.

Lucas Kal (25 anos) no @Brasileirao 2021: ⚔️5 jogos (4 titular)

⚽️1 gol

🅰️3 assists

⏰89 mins p/ participar

🔑6 passes decisivos

🆚8 desarmes

🦾29 bolas recuperadas

💯Nota 7.28 • Jogador do América que menos precisa de mins p/ participar de gol. • Líder do time em assists. pic.twitter.com/PO5MWZ0eOk — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 26, 2021

Se ofensivamente tem sido destaque, o zagueiro ainda é um pilar da defesa americana. Foram 8 desarmes e 29 bolas recuperadas. Tem aproveitamento de 73% nas bolas longas e 50% dos duelos aéreos ganhos.

Nos últimos jogos da equipe, Lucas Kal só não esteve em campo contra o São Paulo (com quem o Coelho empatou sem gols), por questões contratuais. O atleta de 25 anos pertence à equipe paulista e tem vínculo de empréstimo até março de 2022. No total, Kal tem 33 jogos pelo América (passou pelo clube em 2019).

Na sequência do Brasileiro, o Coelho vai enfrentar o Cuiabá, no próximo sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 23ª rodada.