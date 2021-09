O Democrata-GV está de volta à elite estadual, após vencer o Nacional de Muriaé por 2 a 0, nesta segunda-feira (27), pela quinta e penúltima rodada do quadrangular final do Módulo II do Campeonato Mineiro. Com dois gols de Pedrinho, a Pantera chegou aos dez pontos, assegurou uma das duas vagas na Primeira Divisão e fez a alegria dos cerca de 6.000 torcedores que compareceram ao José Mammoud Abbas, o Mamudão.

A equipe de Governador Valadares não disputa o Módulo I desde 2018, quando terminou a fase classificatória em 11º lugar e foi rebaixada.

A sexta e derradeira rodada do quadrangular vai definir a segunda equipe a garantir o acesso. No próximo sábado (2), às 15h, o Nacional recebe o eliminado Tupynambás, no estádio Soares de Azevedo. Com cinco pontos, em terceiro lugar, o time de Muriaé precisa vencer por pelo menos três gols de diferença e ainda torcer por derrota do Villa Nova, segundo colocado, com oito pontos.

No mesmo dia e horário, o Leão do Bonfim encara o Democrata no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, e estará a um empate do Módulo I em 2022.