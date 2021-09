Em recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro, o América conquistou 56% dos pontos possíveis neste início de returno. Nos três jogos contra Athletico-PR, Corinthians e Flamengo, conquistou uma vitória e dois empates. Com os resultados, o Coelho chegou aos 24 pontos e conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

No primeiro turno, nos três primeiros jogos contra as mesmas equipes, o Coelho não pontuou. Perdeu para o Furacão na Arena da Baixada, e perdeu para o Corinthians na Arena Independência e para o Flamengo, no Maracanã. Vagner Mancini projeta um campeonato diferente nesta metade do campeonato.

“A gente vai ter que ter uma performance melhor no segundo turno se quisermos chegar ao nosso objetivo (permanecer na Série A). Diante disso, temos tido uma performance que faz com que o nosso torcedor possa sonhar com boas vitórias ao longo do segundo turno”, destacou o treinador.

A permanência na Série A neste momento, porém, passa pela evolução técnica e o aumento de confiança do time, na visão de Mancini. “Acabamos saindo da zona na outra rodada, e somamos mais um ponto (contra o Flamengo). Mas isso ainda é muito pouco. Tem que esperar mais, cobrar mais da equipe em termos de determinação, jogo maduro e leitura de jogo. Tem que evoluir mais. Acho importante que o América dentro dessa consistência citada melhore em termos de resultado também”, concluiu o técnico.

O Coelho ocupa a 15ª posição, com 24 pontos. Na próxima rodada vai enfrentar o Cuiabá, sábado, 2 de outubro, às 17h, na Arena Pantanal. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols no Horto, em Belo Horizonte.