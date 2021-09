Nesse domingo (26), a estudante de medicina Gabriela Duarte, de 22 anos, que cursa o quarto período em Betim, denunciou, em uma postagem no seu perfil no Instagram, uma série de violências sofridas do namorado, que também estuda medicina em Betim. Nas fotos postadas por Gabriela, é possível ver sinais de agressões no braço, no pescoço, no rosto e na orelha.

Na rede social, a jovem relatou que o último dos quatro episódios de violência sofridos teria acontecido na quinta-feira (23). Ela conta que estava na casa dele quando as agressões começaram e que ele só parou após a intervenção de vizinhos que teriam escutado os pedidos de socorro dela e a levado para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte. Ainda de acordo com a vítima, a agressão teria acontecido após ela descobrir uma traição do namorado.

Ao jornal O Tempo Betim, o presidente da Atlética de Medicina da Puc Minas, associação esportiva dos estudantes do curso, Humberto Drumond Filho, informou que a jovem tem recebido relatos de agressões de outras ex-companheiras do namorado: “Fizemos uma nota de repúdio, somos totalmente solidários a Gabriela. Ela, inclusive, tem recebido denúncias de outras exs dele falando que também foram agredidas”.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante, mas liberado após pagamento de fiança. Para a jovem foi solicitado uma protetiva de urgência. O caso segue em apuração na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

A reportagem tentou falar com a estudante por telefone e WhatsApp, mas ainda não obteve retorno.