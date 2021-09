Às vésperas da partida mais importante do Atlético da temporada, a partida decisiva contra o Palmeiras que vale vaga na final da Libertadores, o lateral-esquerdo Guilherme Arana falou sobre a ansiedade para entrar em campo e comentou o que faz para aliviar o estresse. Galo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, com presença da torcida nas arquibancadas.

O Gigante da Pampulha vai receber, pela segunda vez na Libertadores 2021, a torcida alvinegra para um jogo decisivo. A massa, que praticamente já esgotou os ingressos disponíveis – algumas entradas ainda estão à venda pelo Mineirão – segue ansiosa aguardando o momento de entrar no estádio e acompanhar a partida. Para quem entra em campo o sentimento de nervosismo é o mesmo.

“Eu acho que quem errar menos vai sair com a vitória. A gente precisa fazer o que a gente já está fazendo nos campeonatos, manter a calma. Claro que a gente está um pouco ansioso, porque é uma decisão e é normal, mas temos que deixar isso um pouco de lado e manter a tranquilidade. Quem tiver mais tranquilidade dentro de campo e quem errar menos vai ter grandes êxitos na partida”, comentou Arana.

Para aliviar a pressão, o jogador, que teve seu primeiro filho em abril, contou que gosta de fazer aulas de cavaquinho e passar mais tempo com o pequeno, que também chama Guilherme.

“Ansioso eu tô bastante. Tava comentando até com o Cris, nosso preparador. É normal em uma decisão ficar pensando. Minha preparação é sempre tranquila. Procuro ficar com meu filho, agora estou fazendo aula de cavaquinho, então isso faz com que minha cabeça fique em outro lugar um pouco, mas tô bem tranquilo. Me cuidando. Me alimentando bem, mas mesmo assim é inevitável não pensar no jogo, então assim como o torcedor, estou bastante ansioso, mas pode ter certeza de que amanhã vou estar bem tranquilo e vou desempenhar um bom futebol”, revelou o jogador.