Atlético e Palmeiras se enfrentam às 21h30, no Mineirão, desta terça-feira (28), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois de empatar em 0 a 0 no Allianz Parque, o Galo agora precisa vencer em casa para se classificar à final da competição. Um novo 0 a 0 leva a decisão aos pênaltis, mas um empate com gols dá a classificação ao Palmeiras.

O confronto terá transmissão na TV aberta pelo SBT e da Conmebol TV, pelo Facebook, de graça. Na rádio Super 91,7 FM, a cobertura começa às 18h com o Super.FC 2ª edição. Às 20h, a jornada esportiva começa com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Lélio Gustavo e reportagens de Roberto Abras e Duda Gonçalves.