Tudo indica que a delegação do Palmeiras terá uma noite tranquila no hotel Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte, onde está concentrada para o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Atlético, nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão.

A Polícia Militar montou um esquema nas imediações do hotel para coibir foguetórios por parte de torcedores do Galo que pudessem perturbar o sono dos jogadores do Verdão, demais hóspedes e moradores da região.

No fim da noite desta segunda-feira (27), viaturas estavam posicionadas em frente ao Ouro Minas e no viaduto da avenida Cristiano Machado, além de fazer rondas na região. Conforme informado pelos policiais, nenhuma atitude suspeita foi observada durante o patrulhamento, até as 23h30.

Noite barulhenta em julho

Em 19 de julho, na véspera do segundo jogo das oitavas de final contra o Boca Juniors, alguns torcedores do Atlético promoveram um foguetório nas imediações do Ouro Minas no fim daquela noite e início da madrugada. Na ocasião, a Polícia Militar agiu e prendeu 18 torcedores. Em campo, o Galo eliminou os argentinos nos pênaltis (3 a 1), após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Já na partida contra o River Plate, pelas quartas de final, em 18 de agosto, a PM montou um esquema para coibir as manifestações de atleticanos na noite anterior à partida. Policiais fizeram uma vigília no local e nenhum problema foi registrado na oportunidade. No Mineirão, o Galo atropelou o River e venceu por 3 a 0.