O Google celebra nesta segunda-feira (27) seu aniversário de 23 anos. Para celebrar, a empresa apresentou um doodle animado – prática comum em datas importantes de todos os tipos. Além disso, postou uma nota contando um pouco da sua história.

‘Diz-se que um encontro casual pode mudar o curso de sua vida. No caso do Google, um encontro casual entre dois cientistas da computação mudou o curso da Internet e a vida de milhões. Em 1997, Sergey Brin, um estudante de graduação na Universidade de Stanford, foi designado para mostrar Larry Page, que estava considerando Stanford para fazer pós-graduação na época, o campus. No ano seguinte, os dois co-fundadores do Google estavam construindo um mecanismo de busca juntos em seus dormitórios e desenvolvendo seu primeiro protótipo. Em 1998, a Google Inc. nasceu oficialmente”, informou a empresa.

Happy 23rd Birthday, @Google! 🎂 Starting as a prototype in the dorm rooms of two computer scientists, Google now answers billions of queries from users worldwide in 150+ languages 💻🌏 Celebrate with a slice of today’s sweet #GoogleDoodle → https://t.co/XkkC09Np2a pic.twitter.com/ELsdD8kb2t — Google Doodles (@GoogleDoodles) September 27, 2021

“Todos os dias, há bilhões de pesquisas no Google em mais de 150 idiomas em todo o mundo e, embora muito tenha mudado desde os primeiros dias do Google, desde seu primeiro servidor alojado em um gabinete construído com blocos de brinquedo até seus servidores agora alojados em mais de 20 data centers em todo o mundo, sua missão de tornar as informações do mundo acessíveis a todos permanece a mesma”, concluiu.

