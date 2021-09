O Atlético já se prepara para utilizar Guilherme Castilho no decorrer da próxima temporada, conforme apurado pelo Super.FC. Emprestado ao Juventude, o jogador tem se destacado nesta temporada e será chamado de volta para defender a equipe em 2022.

A ideia é que ele seja observado de perto pelo departamento de futebol para uma possível utilização no ano seguinte. O atleta é visto como um nome interessante pela comissão técnica de Cuca e pelo diretor Rodrigo Caetano.

O jogador tem contrato com o Galo até dezembro de 2024. O seu empréstimo para o Juventude se encerra no fim deste ano. O clube vê o jovem como um ativo interessante, mas ainda pretende dar uma chance a ele no time principal a partir da próxima temporada.

Nesta temporada, Guilherme Castilho disputou 26 partidas pelo Juventude, com quatro gols anotados e três assistências. Ele é um dos destaques da equipe gaúcha desde o início da temporada.