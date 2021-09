Um homem de 31 anos acertou um tiro contra a própria mulher, de 40 anos, quando tentava matar um desafeto dele, em Jaíba, no Norte de Minas Gerais, neste domingo (26). O suspeito também atirou contra a companheira do homem com quem tinha desavença.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito e a mulher dele estavam em uma mercearia quando chegou o outro homem de 30 anos. Os dois começaram a discutir. Depois o suspeito atirou contra o desafeto, mas a mulher dele entrou na frente e foi atingida na barriga.

O suspeito fugiu e foi a casa do homem com quem tinha brigado e atirou contra a barriga da mulher dele. As duas mulheres foram socorridas em estado grave para um hospital de Jaíba, mas depois foram transferidas para para Janauba por causa da gravidade.

O homem que era o alvo do tiro do suspeito foi encontrado com um facão na rua. Ele disse que após o suspeito atirar contra ele na rua. O homem ainda foi na casa dele e atingiu a mulher dele.

O suspeito do crime foi preso quando tentava fugir e confessou os crimes. Ele disse que queria matar o desafeto porque ele estava ameaçando o enteado dele e que atirou na mulher do homem porque ela falava mal da companheira do suspeito.

Testemunhas contaram que a mulher do suspeito e o desafeto dele já tiveram um relacionamento amoroso. Os dois homens foram presos e a Polícia Civil investiga o caso.